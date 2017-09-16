Месси остался недоволен формой Луиса Суареса

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен формой своего партнера по линии атаки в клубе Луиса Суареса.

Как информирует испанская пресса, после сегодняшнего матча "сине-гранатовых" против "Хетафе" аргентинец остался недоволен действиями своего близкого друга на поле. Месси выразил надежду на то, что уже в ближайших играх уругваец сможет выйти на свой прежний уровень.

Напомним, Суарес поздравил Паулиньо с дебютным голом за "Барселону". | soccernews.ru