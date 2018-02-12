Месси остался недоволен игрой Дембеле в матче против "Хетафе"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен игрой своего партнера по линии атаки в клубе Усмана Дембеле во вчерашнем матче Ла Лиги против "Хетафе".

Как информирует испанская пресса, аргентинец был не удовлетворен тем, что его команда не смогла добыть три очка во второй игре чемпионата кряду. При этом особое недовольство звезды "сине-гранатовых" вызвали действия 20-летнего француза, который впервые вышел на поле после своей очередной травмы.

Напомним, сам матч "Барселоны" и "Хетафе" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru