Месси остался недоволен игрой Дембеле в матче против "Хетафе"

Теги барселонаусман дембелехетафелионель месси

Месси остался недоволен игрой Дембеле в матче против "Хетафе"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен игрой своего партнера по линии атаки в клубе Усмана Дембеле во вчерашнем матче Ла Лиги против "Хетафе".

Как информирует испанская пресса, аргентинец был не удовлетворен тем, что его команда не смогла добыть три очка во второй игре чемпионата кряду. При этом особое недовольство звезды "сине-гранатовых" вызвали действия 20-летнего француза, который впервые вышел на поле после своей очередной травмы.

Напомним, сам матч "Барселоны" и "Хетафе" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru

комментарии
Мухаммад Куганов

Реально он играл плохо я смотрел

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коля

Согласен пусть на себя для начала посмотрит

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стас

Можно подумать сам что то полезное сделал Когда барса играет в ничью или проигрывает сразу ишет виноватых

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