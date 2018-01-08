Месси остался недоволен игрой Дембеле в матче с "Леванте"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен игрой своего партнера по линии атаки в клубе Усмана Дембеле во вчерашнем матче с "Леванте".

Так, по сведениям испанской прессы, после игры аргентинский форвард публично призвал француза не действовать эгоистично на поле, а улучшать свое взаимодействие с партнерами по команде.

Напомним, "Барселона" разгромила "Леванте" со счетом 3:0. | soccernews.ru