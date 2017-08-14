Месси остался недоволен игрой Деулофеу в матче с "Реалом"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен игрой своего партнера по команде Жерара Деулофеу в первом матче за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".

Как информирует испанская пресса, аргентинец уже уведомил тренерский штаб своей команды, что 23-летний воспитанник клуба не может стать достойной заменой для Неймара. Поэтому "сине-гранатовым" следовало бы срочно активизировать свои попытки по подписанию игрока на смену бразильцу.

Напомним, Месси требует от "Барселоны" подписания трех игроков. | soccernews.ru