Месси остался недоволен игрой Деулофеу в матче с "Реалом"

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Месси остался недоволен игрой Деулофеу в матче с "Реалом"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен игрой своего партнера по команде Жерара Деулофеу в первом матче за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".

Как информирует испанская пресса, аргентинец уже уведомил тренерский штаб своей команды, что 23-летний воспитанник клуба не может стать достойной заменой для Неймара. Поэтому "сине-гранатовым" следовало бы срочно активизировать свои попытки по подписанию игрока на смену бразильцу.

Напомним, Месси требует от "Барселоны" подписания трех игроков. | soccernews.ru

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