Месси остался недоволен решением Вальверде по Суаресу

Теги барселоналионель мессиэрнесто вальвердеденис суарес

Месси остался недоволен решением Вальверде по СуаресуВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен решением главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде в отношении одноклубника Дениса Суареса.

Так, по информации испанской прессы, аргентинец в очередной раз удивился тому, что 24-летний хавбек не попал в заявку "сине-гранатовых" на матч чемпионата. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что бывший игрок "Вильярреала" отлично понимает игру "Барсы", и наставнику следовало бы больше доверять ему.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, Месси близок к покорению очередной "вершины". | soccernews.ru

комментарии
ALEX MOK

Вальверде тупой придурок, для тупых и не нужных Гомешов и Видалев есть место в основе, а вот таким талантам как Денис Мина то нихуя не играют

Ответить
gENF

F

Ответить
ааа

превращается в физрука, никакой ротации, купили мину даже в заявку не попадает зато всякие брёвна типа гомешов и видалей в составе

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов