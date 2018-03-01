Месси остался недоволен решением Вальверде по Суаресу

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен решением главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде в отношении одноклубника Дениса Суареса.

Так, по информации испанской прессы, аргентинец в очередной раз удивился тому, что 24-летний хавбек не попал в заявку "сине-гранатовых" на матч чемпионата. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что бывший игрок "Вильярреала" отлично понимает игру "Барсы", и наставнику следовало бы больше доверять ему.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, Месси близок к покорению очередной "вершины". | soccernews.ru