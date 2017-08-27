Месси остался недоволен своей позицией на поле в стартовых играх "Барселоны" в чемпионате

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен своей позицией на поле в стартовых играх своей команды в Ла Лиге.

Как информирует испанская пресса, аргентинец уже предъявил претензии тренерскому штабу "сине-гранатовых" во главе с Эрнесто Вальверде. Так, 30-летний нападающий считает, что он должен играть не центрального нападающего, а действовать несколько ближе к своей полузащите, дабы принимать непосредственное участие в построении атак своей команды.

Напомним, Месси подбирается к рекорду Мюллера. | soccernews.ru