Месси остался удивлен потенциально первому летнему трансферу "Барселоны"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался удивлен потенциально первому летнему трансферу своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, ведущий бомбардир "сине-гранатовых" был неприятно удивлен тем, что первым возможным новичком на "Камп Ноу" в текущее межсезонье может стать 21-летний полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг. По мнению аргентинца, клубу необходимо приобретать игроков, которые способны усилить команду уже сегодня, а не в ближайшей перспективе.

Напомним, Месси высказался об академии "Барселоны". | soccernews.ru