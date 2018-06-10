Месси остался удивлен потенциально первому летнему трансферу "Барселоны"

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Месси остался удивлен потенциально первому летнему трансферу "Барселоны"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался удивлен потенциально первому летнему трансферу своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, ведущий бомбардир "сине-гранатовых" был неприятно удивлен тем, что первым возможным новичком на "Камп Ноу" в текущее межсезонье может стать 21-летний полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг. По мнению аргентинца, клубу необходимо приобретать игроков, которые способны усилить команду уже сегодня, а не в ближайшей перспективе.

Напомним, Месси высказался об академии "Барселоны". | soccernews.ru

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