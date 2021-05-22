Фото твиттер BeFoot

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, несмотря на многочисленные слухи, продолжит выступать за каталонский клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, звёздный футболист готов продлить контракт с "сине-гранатовыми" до 2023 года.

Напомним, что на 33-летнего аргентинца претендуют "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезоне Месси забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах. Его контракт с "Барсой" истекает 30 июня.

Не пропустите: Куман надеется на то, что Месси останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru