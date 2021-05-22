Месси останется в "Барселоне"

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Месси останется в "Барселоне"

Фото твиттер BeFoot

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, несмотря на многочисленные слухи, продолжит выступать за каталонский клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, звёздный футболист готов продлить контракт с "сине-гранатовыми" до 2023 года.

Напомним, что на 33-летнего аргентинца претендуют "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезоне Месси забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах. Его контракт с "Барсой" истекает 30 июня.

Не пропустите: Куман надеется на то, что Месси останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике:"Он остаётся!А меня выгоняют ...Хе-хе ... "

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну правильно.Ради кого ещё клуб взял в долг 500 миллионов евро.Только ему и хватит.Сможет один играть за всех?Нет,конечно ... Зато столько же стоит яхта Абрамовича ... Хе-хе ...

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