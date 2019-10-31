Месси отбыл дисквалификацию и вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи

1 Теги аргентиналионель месси

Месси отбыл дисквалификацию и вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил состав команды на товарищеские матчи с Бразилией и Уругваем. Матчи состоятся 15 и 19 ноября.

В команду вызван нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который отбыл трехмесячную дисквалификацию за обвинения КОНМЕБОЛ в коррупции во время Кубка Америки.

вратари: Агустин Маркезин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Арсенал"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс")

защитники: Хуан Фойт ("Тоттенхэм"), Ренцо Саравия ("Порту"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Герман Пеццелья ("Фиорентина"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс")

полузащитники: Неуэн Перес ("Фамаликао"), Гуидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Леандро Паредес (ПСЖ), Николас Домингес ("Велес"), Родриго Де Пауль ("Удинезе"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья")

нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Лукас Аларио ("Байер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус").

Не пропустите: Экс-вратарь сборной Аргентины: "Если Месси хочет считаться лучшим, ему надо перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Король вернулся в сборную , чтобы повести ее к очередному провалу...

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились все четвертьфиналисты Кубка России

Определились все четвертьфиналисты Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов