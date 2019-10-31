Месси отбыл дисквалификацию и вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил состав команды на товарищеские матчи с Бразилией и Уругваем. Матчи состоятся 15 и 19 ноября.

В команду вызван нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который отбыл трехмесячную дисквалификацию за обвинения КОНМЕБОЛ в коррупции во время Кубка Америки.

вратари: Агустин Маркезин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Арсенал"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс")

защитники: Хуан Фойт ("Тоттенхэм"), Ренцо Саравия ("Порту"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Герман Пеццелья ("Фиорентина"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс")

полузащитники: Неуэн Перес ("Фамаликао"), Гуидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Леандро Паредес (ПСЖ), Николас Домингес ("Велес"), Родриго Де Пауль ("Удинезе"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья")

нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Лукас Аларио ("Байер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус").

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