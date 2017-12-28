Месси отдает предпочтение другому подписанию перед Коутиньо

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Месси отдает предпочтение другому подписанию перед КоутиньоВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси может воспрепятствовать возможному подписанию его клубом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, 30-летний форвард рекомендует "сине-гранатовым" отказаться от дорогостоящего приобретения бразильца в пользу вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Напомним, "Ливерпуль" и "Барселона" уже согласовали дату старта переговоров по Коутиньо. | soccernews.ru

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