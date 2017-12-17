Месси отдал 15 голевую передачу в 2017 году, это лучший результат в Ла Лиге

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома играет с "Депортиво".

Счет в этом поединке открыл нападающий каталонского клуба Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси.

Стоит отметить, что 30-летний Месси отдал 15 голевую передачу в 2017 году, что является лучшим результатом в Ла Лиге.

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