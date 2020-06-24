Месси отдал 250-й ассист за карьеру в "Барселоне"

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Месси отдал 250-й ассист за карьеру в "Барселоне"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Атлетик" со счетом 1:0.

Победный гол забил Иван Ракитич на 71-й минуте с точной передачи Лионеля Месси.

По данным Opta Sports, аргентинец отдал 250-й ассист в карьере в составе каталонского клуба.

В нынешнем розыгрыше Месси забил 21 гол и отдал 15 результативных передач в 26 матчах за каталонский клуб в Ла Лиге.

А еще: "Барселона" показала повреждение ноги Месси в результате фола со стороны игрока "Севильи"| http://soccernews.ru
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