Месси отговорил Дениса Суареса от перехода в "Наполи"

Теги наполибарселоналионель мессиденис суарес

Месси отговорил Дениса Суареса от перехода в "Наполи"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси отговорил полузащитника своей команды Дениса Суареса от перехода в итальянский "Наполи".

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" рассматривали вариант с продажей своего 23-летнего хавбека "партенопейцам", однако в итоге сам футболист принял решение остаться в Испании. При этом большое влияние на выбор Суареса сделал аргентинец, который остался удовлетворен своим взаимодействием на поле с ним в матчах нового сезона.

Напомним, Месси добивается отставки Бартомеу. | soccernews.ru

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