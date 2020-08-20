Месси отказался меняться футболками с Альфонсо Дэвисом после разгрома от "Баварии"

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не стал меняться с ним футболками после поражение со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Я просил, но, думаю, он был немного расстроен. Всё в порядке. Надеюсь, получится в следующий раз", - цитирует канадца BT Sport.

Напомним, что вышеупомянутый проигрыш стал самым разгромным в карьере 33-летнего Месси.

Дэвис в матче с "Барсой" сделал один ассист после блестящего прохода с фланга в штрафную площадь.

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