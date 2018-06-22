Месси отказался от общения с прессой после матча с Хорватией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отказался от общения с прессой после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Хорватии.

30-летний футболист после болезненного поражения от "шашечных" со счётом 0:3 молчаливо прошёл в смешанной зоне, не реагируя на вопросы журналистов.

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