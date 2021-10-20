Месси отказался от возможности оформить хет-трик в матче с "РБ Лейпциг"

1 Теги лионель мессикилиан мбаппепсжрб лейпциг

Месси отказался от возможности оформить хет-трик в матче с "РБ Лейпциг"

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что его партнёр по команде Лионель Месси сам отказался бить пенальти в концовке матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Аргентинец к тому моменту оформил дубль и мог претендовать на хет-трик, однако уступил право на 11-метровый французу.

"С Месси легко играть. Пенальти? Мы так решили. Месси сказал мне бить, и я ударил, но не получилось", - цитирует Мбаппе RMC Sport.

Несмотря на нереализованный пенальти, ПСЖ добыл волевую победу над "РБ Лейпциг" со счётом 3:2.

Не пропустите: Месси в 12-й раз забил 40 голов за год. | http://soccernews.ru
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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хитрая психологическая уловка со стороны Лео и черепашка растаяла.Теперь Мбаппе сам будет отдавать ему пенальти.И холуи запоют : какой картон благородный!Месси - искусный манипулятор.Мы видим к чему приводит расхолаживание этого персонажа на примере Барсы.Кстати,Visca El Barca!

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