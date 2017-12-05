Месси отклонил предложение из Англии с окладом в 50 миллионов евро в год и 100 миллионами евро подписного бонуса

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси мог перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Marca.

По сведениям издания, 30-летний бомбардир получил предложение от "Манчестер Сити", который был готов летом подписать аргентинца, заплатив ему 100 миллионов евро в качестве подписного бонуса. При этом футболисту был предложен оклад в размере 50-ти миллионов евро за сезон. Однако Месси отклонил заявку "горожан", решив в итоге продлить контракт с "Барсой".

Напомним, Касильяс похвалил Месси. | soccernews.ru