Месси отметил игру Дембеле в матче с "Севильей"

Теги лионель мессибарселонаусман дембелесевилья

Месси отметил игру Дембеле в матче с "Севильей"Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси похвалил своего партнера по команде Усмана Дембеле за вчерашний матч Суперкубка Испании против "Севильи".

Так, по сведениям Football Espana, аргентинец высоко оценил игру 21-летнего вингера в поединке с "красно-белыми". По мнению ведущего бомбардира "сине-гранатовых", француз вполне может стать одним из ведущих игроков команды уже в этом сезоне.

Напомним,  Бартомеу дал комментарий по возможному трансферу Погба. | soccernews.ru

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