Месси отметил игру Дембеле в матче с "Севильей"

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси похвалил своего партнера по команде Усмана Дембеле за вчерашний матч Суперкубка Испании против "Севильи".

Так, по сведениям Football Espana, аргентинец высоко оценил игру 21-летнего вингера в поединке с "красно-белыми". По мнению ведущего бомбардира "сине-гранатовых", француз вполне может стать одним из ведущих игроков команды уже в этом сезоне.

Напомним, Бартомеу дал комментарий по возможному трансферу Погба. | soccernews.ru