Месси отметился красивым голом на тренировке "Барселоны"

У "Барселоны" состоялась открытая для фанатов тренировка.

Во время занятия капитан команды Лионель Месси порадовал пришедших зрителей красивым голом в касание.

Месси в этом сезоне отметился 21 голом и 13 асситами в 20 играх.

Напомним, что в воскресенье, 6 января, каталонский клуб ждет выезд к "Хетафе". После 17 туров "Барса" лидирует в Примере и опережает ближайшего преследователя на три пункта.

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