Месси отправил в Аргентину партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил помочь родной стране в борьбе с пандемией коронавируса.

Звёздный футболист отправил гуманитарку, включающая в себя 50 аппаратов ИВЛ, 32 из которых уже прибыли в Росарио.

Llegaron al país mediante un vuelo privado 32 respiradores artificiales que donó Messi a través de su Fundación. Un gesto que dice mucho y del que se hablará poco. Después te tiran la del Mundial.. pic.twitter.com/F95WUFBU1D — Messismo (@Messismo10) August 9, 2020

Кроме того, 33-летний форвард пожертвовал определённую денежную сумму, на которую будут куплены элементы защиты для медиков и высокочастотное вентиляционное оборудование.

Сам Месси на этой неделе сыграет в составе "Барсы" в "финале восьми" ЛЧ. В пятницу "сине-гранатовые" сразятся с "Баварией".

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