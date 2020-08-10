Месси отправил в Аргентину партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом

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Месси отправил в Аргентину партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил помочь родной стране в борьбе с пандемией коронавируса.

Звёздный футболист отправил гуманитарку, включающая в себя 50 аппаратов ИВЛ, 32 из которых уже прибыли в Росарио.

Кроме того, 33-летний форвард пожертвовал определённую денежную сумму, на которую будут куплены элементы защиты для медиков и высокочастотное вентиляционное оборудование.

Сам Месси на этой неделе сыграет в составе "Барсы" в "финале восьми" ЛЧ. В пятницу "сине-гранатовые" сразятся с "Баварией". 

Не пропустите: Месси придумал, как обезопасить себя от коронавируса. | http://soccernews.ru
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