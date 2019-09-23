Месси отправился с женой и детьми на церемонию вручения премии The Best

Капитан "Барселоны" Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо в инстаграме опубликовала семейную фотографию, на которой запечатлена дорога на мероприятие The Best FIFA.

"Путь в Милан с Лионелем и еще двумя компаньонами на мероприятие The Best FIFA Awards-2019", - написала Антонелла.

Церемония вручения наград состоится сегодня, 23 сентября, в Милане.

Месси является одним из претендентов на звание лучшего футболиста. Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк также поборются за этот приз.

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