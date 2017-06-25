Месси отпраздновал 30-летие тортом с эмблемой "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси опубликовал фотографию со своего 30-летия, которое он отпраздновал в семейном кругу.

"Заканчивается день рождения, большое спасибо всем за поздравления", – написал Месси в подписи к фотографии.

Фото: Торт Месси к юбилею.

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