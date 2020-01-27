Месси отреагировал на гибель Коби Брайанта

Форвард "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в инстаграме пост, посвящённый гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"У меня нет слов. Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений", - написал аргентинец.

Напомним, что Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта. Он летел со своей 13-летней дочерью на баскетбольную тренировку.

Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" пять раз становился чемпионом НБА, а также дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.

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