Месси отреагировал на известие о смерти Марадоны
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.
"Это очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Диего уходит от нас, но тем не менее, он остается с нами, так как Марадона вечен. Я храню в памяти все те прекрасные моменты, которые пережил вместе с ним. Выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром", - приводит слова Месси Goal.
Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14