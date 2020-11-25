Месси отреагировал на известие о смерти Марадоны

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Месси отреагировал на известие о смерти Марадоны

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.

"Это очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Диего уходит от нас, но тем не менее, он остается с нами, так как Марадона вечен. Я храню в памяти все те прекрасные моменты, которые пережил вместе с ним. Выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром", - приводит слова Месси Goal.

Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.

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