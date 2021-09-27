Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Россией на ЧМ-2021 по мини-футболу

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поддержал мини-футбольную команду своей страны, выступающую на ЧМ-2021 в Литве.

В воскресенье аргентинцы в 1/4 финала мундиаля победили Россию в серии пенальти.

"Вперёд!" - написал Месси в сторис своего инстаграма, прикрепив фото, на котором он с семьей смотрит матч с участием соотечественников.

В полуфинале ЧМ-2021 Аргентина сыграет с Бразилией. Поединок состоится 29 сентября.

Не пропустите: Стало известно, сколько Месси платит за аренду дома в Париже. | http://soccernews.ru