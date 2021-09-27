Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Россией на ЧМ-2021 по мини-футболу

Теги лионель мессиаргентинароссия

Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Россией на ЧМ-2021 по мини-футболу

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поддержал мини-футбольную команду своей страны, выступающую на ЧМ-2021 в Литве.

В воскресенье аргентинцы в 1/4 финала мундиаля победили Россию в серии пенальти.

"Вперёд!" - написал Месси в сторис своего инстаграма, прикрепив фото, на котором он с семьей смотрит матч с участием соотечественников.

В полуфинале ЧМ-2021 Аргентина сыграет с Бразилией. Поединок состоится 29 сентября.

Не пропустите: Стало известно, сколько Месси платит за аренду дома в Париже. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью устроил скандал на пресс-конференции после поражения в римском дерби

Моуринью устроил скандал на пресс-конференции после поражения в римском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов