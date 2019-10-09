Месси отреагировал на слухи о сложных отношениях с Гризманном

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Месси отреагировал на слухи о сложных отношениях с Гризманном

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал информацию, согласно которой у него не клеятся отношения с новичком команды Антуаном Гризманном.

"Перейти в "Барсу" нелегко. Тем, кто не сталкивался с клубной философией с самого юного возраста, очень сложно адаптироваться здесь. До этого Гризманн играл в другой футбол, но мы не сомневаемся, что он сможет интегрироваться, потому что это очень качественный и умный футболист.

Это ложь, что я не хотел видеть Гризманна здесь. Я говорил о нём в прошлом году, когда он мог перейти в "Барсу". Я помню заявления, которые я делал. У меня никогда не было проблем с его окружением и с ним лично", - цитирует аргентинца Mundo Deportivo.

Напомним, что минувшим летом "сине-гранатовые" купили Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний француз провёл за "Барсу" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Месси: "Из-за проблем с налоговой думал об уходе из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче,то у него было бы больше плюсов, но не больше чем у меня")))

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