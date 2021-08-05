Месси отреагировал на уход из спорта аргентинской легенды
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал завершение спортивной карьеры легенды аргентинского баскетбола Луиса Сколы, который ушел из спорта после поражения национальной команды в четвертьфинале олимпийских игр.
"Твоя впечатляющая карьера сделала тебя отличным ориентиром для аргентинского спорта и всего мира. Спасибо, Луис Скола", – написал Месси в инстаграме.
41-летний Скола выступал за такие известне клубы, как "Каха Лаборал", "Хьюстон Рокетс", "Финикс Санс", "Индиана Пейсерс", "Торонто Рэпторс", "Бруклин Нетс" и "Милан". В составе сборной Аргентин становился чемпионом Олимпиады-2004 и дважды завоевывал серебряные медали чемпионата мира в 2002 и 2019 годах.
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