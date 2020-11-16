Месси отреагировал на завершение карьеры Гаго и Маскерано
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в своем инстаграме посвятил пост своим соотечественникам Фернандо Гаго и Хавьеру Маскерано, которые сообщили о завершении карьеры.
"Два человека, с которыми я жил и которыми долгое время наслаждался, уходят из футбола, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы попрощаться с ними: Фер, дорогой, я надеюсь, что у тебя все пройдет хорошо. С тех 17 лет, как мы познакомились... Было очень приятно делить раздевалку в сборной и соревноваться. Надеюсь, что все пройдет хорошо, и ты сможешь продолжать воплощать свои мечты в жизнь.
И что я могу сказать о Маскерано, столько лет вместе, видимся каждый день и так много говорим... Мы пережили как очень счастливые моменты, так и тяжелые на поле в Аргентине, и Барселоне. Мы скучали по тебе с тех пор, как ты уехал, и я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего!" - написал Месси в соцсети.
Напомним, Маскерано сообщил об уходе из футбола в ночь с 15 на 16 ноября, Гаго рассказал о решении 10 ноября.
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