Месси отстаёт от Роналду в два раза по голам в Лиге Чемпионов после 89-й минуты

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует по числу забитых мячей в Лиге Чемпионов на 90-й минуте или позднее.

В активе 36-летнего португальца 12 таких голов в турнире. Как сообщает ESPN, это лучший результат в истории главного еврокубка.

Ближайшим преследователем Роналду по данному показателю является форвард ПСЖ Лионель Месси - на счету аргентинца 6 столь поздних взятий ворот в ЛЧ.

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