Месси ответил на заявление Гризманна о сложностях в общении

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на слова своего партнёра по команде Антуана Гризманна, который накануне высказался о сложностях в общении между ними.

"У меня нет проблем с Гризманном. Наши взаимоотношения постепенно развиваются. Отношения внутри команды сейчас очень хорошие", - цитирует Месси The Express.

Напомним, что "Барса" купила Гризманна минувшим летом у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

По некоторым данным, Месси не хотел видеть француза в своей команде, поскольку тот годом ранее демонстративно отказался переезжать на "Камп Ноу".

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