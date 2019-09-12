Месси ответил Роналду на приглашение вместе пообедать

1 Теги барселонаювентуслионель мессикриштиану роналду

Месси ответил Роналду на приглашение вместе пообедать

Капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил о готовности пообедать с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец пригласил аргентинца в ресторан в конце августа на церемонии вручения индивидуальных наград по итогам прошлого сезона Лиги Чемпионов.

"Пообедать с Роналду? Без проблем. Конечно, я бы принял его приглашение. У меня нет никаких разногласий с ним. Пусть мы не являемся друзьями, никогда не делили раздевалку, но я всегда встречаюсь с ним на церемониях награждения. Кстати, на недавней встрече в Монако мы довольно долго общались", - цитирует Месси Sport.es.

Роналду на протяжении девяти сезонов выступал за мадридский "Реал", а летом прошлого года ушёл в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

Не пропустите: Месси: "У меня коварная травма. Вернусь на поле только когда не будет риска рецидива". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Роналду сейчас на яхте с неграми отдыхает, после исторического покера в ворота непобедимой литвы )))

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