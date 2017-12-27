Месси отыграл Эль Класико в режиме "ходьбы"

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Месси отыграл Эль Класико в режиме "ходьбы"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси отыграл субботнее Эль Класико в режиме "ходьбы".

Так, согласно статистическим данным, приведенным El Periodico, в игре против мадридского "Реала" аргентинец в общей сложности "намотал" 8,03 километра дистанции. При этом 6,67 километра он преодолел обычной ходьбой (83.1%), бегом в разминочном темпе - 867 метров (10,8%), обычным бегом - 397 метров (4,95%) и спринтерским бегом - всего 92,3 метра (1,15%).

Напомним, Иньеста высказался о своем взаимодействии на поле с Месси. | soccernews.ru

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