Месси озвучил "Барселоне" свою позицию по будущему Артуро Видаля

Капитан "Барселоны" Лионель Месси озвучил руководству клуба свою позицию по будущему полузащитника Артуро Видаля.

Как сообщает Tribalfootball, 31-летний аргентинец выступает за то, чтобы чилийский хавбек остался на "Камп Ноу".

Месси считает, что, несмотря на невнятную игру в начале сезона, Видаль ещё способен принести "сине-гранатовым" немало пользы.

Отметим, что скандальный футболист перебрался в "Барселону" прошлым летом, однако провёл всего 176 минут во всех турнирах.

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