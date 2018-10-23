Месси озвучил "Барселоне" свою позицию по будущему Артуро Видаля

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Месси озвучил "Барселоне" свою позицию по будущему Артуро Видаля

Капитан "Барселоны" Лионель Месси озвучил руководству клуба свою позицию по будущему полузащитника Артуро Видаля.

Как сообщает Tribalfootball, 31-летний аргентинец выступает за то, чтобы чилийский хавбек остался на "Камп Ноу".

Месси считает, что, несмотря на невнятную игру в начале сезона, Видаль ещё способен принести "сине-гранатовым" немало пользы.

Отметим, что скандальный футболист перебрался в "Барселону" прошлым летом, однако провёл всего 176 минут во всех турнирах.

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Комментарии

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Джамбон

Признаю,что я пишу под ником то Джамбон,то Вахтанг и я ДЫРЯВЫЙ

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Джонни

Даже со сломанной рукой Гномэо вершит чужие судьбы...

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Шкаф

Ты галимый петушео, закрой свою хлеборезку

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Генич

Ты тоже с дрочащей рукой строчишь тут

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ВИКТОР

меня терзают смутные сомненья

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