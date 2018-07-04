Месси озвучил проблемные позиции "Барселоны"

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Месси озвучил проблемные позиции "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси озвучил своему клубу позиции, которые следует укрепить этим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец посоветовал подписать игрока в центр и на правый фланг обороны, приобрести топового полузащитника в середину поля и оформить трансфер футболиста в линию атаки.

Напомним, Месси одобрил подписание Виллиана. | soccernews.ru

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