Месси озвучил свои трансферные пожелания "Барселоне" на лето

Теги барселоналионель мессиальваро одриосоладавид алабаантуан гризманн

Месси озвучил свои трансферные пожелания "Барселоне" на летоВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси озвучил свои трансферные пожелания клубу на ближайшее лето.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, аргентинец пожелал, чтобы ряды "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона пополнили защитники Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад") и Давид Алаба ("Бавария"), полузащитник Артур ("Гремио") и форвард Антуан Гризманн ("Атлетико").

Напомним, Кейрош считает, что Месси не должен иметь права играть под эгидой ФИФА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Бетис 25 36
8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов