Месси озвучил свои трансферные пожелания "Барселоне" на лето

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси озвучил свои трансферные пожелания клубу на ближайшее лето.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, аргентинец пожелал, чтобы ряды "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона пополнили защитники Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад") и Давид Алаба ("Бавария"), полузащитник Артур ("Гремио") и форвард Антуан Гризманн ("Атлетико").

Напомним, Кейрош считает, что Месси не должен иметь права играть под эгидой ФИФА. | soccernews.ru