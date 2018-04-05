Месси озвучил Вальверде свои предпочтения по формированию состава "Барселоны" на важные матчи

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Месси озвучил Вальверде свои предпочтения по формированию состава "Барселоны" на важные матчиВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси озвучил главному тренеру "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде свои предпочтения по формированию состава команды на важные матчи.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец попросил наставника не прибегать к помощи защитника Нелсона Семеду и полузащитника Андре Гомеша в принципиальных для клуб играх. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", на позиции первого более успешно выглядит Серхи Роберто, а второй выглядит слабее своего конкурента Дениса Суареса.

Напомним, Месси получил награду из рук Пуйоля. | soccernews.ru

комментарии
Месси

Что за бред, не говорил я такого! Я сказал, чтобы Гомеша на свалку выбросили, про сильнее Суареса ничего не говорил. Ну и пресса - все перевернут!

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