Месси озвучил Вальверде свои предпочтения по формированию состава "Барселоны" на важные матчи

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси озвучил главному тренеру "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде свои предпочтения по формированию состава команды на важные матчи.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец попросил наставника не прибегать к помощи защитника Нелсона Семеду и полузащитника Андре Гомеша в принципиальных для клуб играх. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", на позиции первого более успешно выглядит Серхи Роберто, а второй выглядит слабее своего конкурента Дениса Суареса.

Напомним, Месси получил награду из рук Пуйоля. | soccernews.ru