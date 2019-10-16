Месси озвучил задачи "Барселоны" на сезон

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, какие задачи стоят перед командой в сезоне 2019/20.

"Лига Чемпионов - особенный турнир, и мы хотим выигрывать его ежегодно. Но Ла Лига всё равно важнее. Кубок тоже важен. "Барса" всегда борется за все трофеи", - цитирует аргентинца официальный сайт "сине-гранатовых".

Напомним, что "Барса" не выигрывала ЛЧ с 2015 года. Зато титул чемпиона Испании каталонцы никому не отдают уже два сезона подряд.

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