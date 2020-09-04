Месси передумал уходить из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вероятнее всего, останется в каталонском клубе.

По информации Marca, твёрдая позиция руководства "блауграны" не отпускать его заставила аргентинца изменить решение.

33-летний футболист не хочет покидать "Камп Ноу" со скандалом и добиваться своего ухода через суд.

Поэтому Месси планирует провести в "Барсе" ещё один сезон, а затем определяться со своим будущим уже имея статус свободного агента.

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