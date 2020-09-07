Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первым прибыл на тренировку команды.

Занятие начнется в 17:30.

Ранее футболист сообщил руководству команды, что хочет досрочно покинуть каталонцев. В конце августа он пропустил первую тренировку, но в результате принял решение остаться.

❗️ Leo Messi arriba a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per incorporar-se a la pretemporada del Barça.



Ha estat el primer en arribar a la sessió d'aquesta tarda



L'equip s'entrena a les 17:30h#frac1 pic.twitter.com/YNPWo106tL — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) September 7, 2020

Чемпионат Испании начнется с 11 сентября.

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