Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

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Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первым прибыл на тренировку команды.

Занятие начнется в 17:30.

Ранее футболист сообщил руководству команды, что хочет досрочно покинуть каталонцев. В конце августа он пропустил первую тренировку, но в результате принял решение остаться.

Чемпионат Испании начнется с 11 сентября.

А еще: Президент Ла Лиги высказался о ситуации с Месси| http://soccernews.ru
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