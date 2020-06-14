Месси первым забил 20+ голов в 12 сезонах Примеры подряд

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Месси первым забил 20+ голов в 12 сезонах Примеры подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол и сделал 2 результативные передачи в матче 28-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (4:0).

Аргентинец стал первым игроком в истории Ла Лиги, забивший минимум 20 голов в 12 сезонах подряд.

Серия 32-летнего Месси длится с сезона-2008/09, когда он забил 23 мяча. Рекордным был сезон-2011/12 - 50 голов.

В текущем сезоне футболист набрал 34 балла по системе "гол+пас".

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