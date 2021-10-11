Месси - первый футболист, забивший 80 голов за южноамериканскую сборную

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в игре отбора ЧМ-2022 против Уругвая (3:0).

Для Месси этот гол стал 80-м в составе национальной команды.

Таким образом, Месси стал первым футболистом забившим 80 голов за южноамериканскую сборную. На счету Пеле 77 голов за сборную Бразилии.

При этом Месси стал всего лишь пятым футболистом в мире, который забил 80 голов за сборную. Лучшим бомбардиром является Криштиану Роналду (Португалия, 112 голов). После него идут Али Даеи (Иран, 109), Мохтар Дахари (Малайзия, 89) и Ференц Пушкаш (Венгрия, 84).

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