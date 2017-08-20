Месси - первый игрок, трижды попавший в штангу в матче Ла Лиги за последние 11 лет

Теги барселоналионель мессибетис

Месси - первый игрок, трижды попавший в штангу в матче Ла Лиги за последние 11 лет

В матче первого тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Бетис" со счетом 2:0.

Форвард каталонского клуба Лионель Месси три раза был близок к голу, но мяч каждый раз попадал в штангу ворот соперников.

Подобный случай произошел в Ла Лиге впервые с сезона 2005/06.

Не пропустите: "Барселона" - "Бетис" - 2:0 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

явно Конь это ПОНИ

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Конь

Золотой мяч гному после такого достижения обеспечен.

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Конь

Гном неудержимый спец по штангам. "Космическое" достижение "инопланетянина"!!!

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Пьянь

А также 566 голов за карьеру.

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Конь

В чемпионате пьяни,а также Люксембурга или Фарерских островов,гном забил бы гораздо больше. А штанги не успевали бы менять после ударов мессюка.

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алекс

коням этого не понять

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