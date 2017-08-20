Месси - первый игрок, трижды попавший в штангу в матче Ла Лиги за последние 11 лет

В матче первого тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Бетис" со счетом 2:0.

Форвард каталонского клуба Лионель Месси три раза был близок к голу, но мяч каждый раз попадал в штангу ворот соперников.

Подобный случай произошел в Ла Лиге впервые с сезона 2005/06.

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