Месси - первый за 11 лет игрок, забивший в одном сезоне Примеры шесть голов со штрафных

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Месси - первый за 11 лет игрок, забивший в одном сезоне Примеры шесть голов со штрафных

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол со штрафного в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

Таким образом, как сообщает Opta, 30-летний аргентинец стал первым за 11 лет игроком, забившим шесть голов со штрафных в течение одного розыгрыша Примеры.

Отметим, что в сезоне 2006/07 аналогичное достижение покорилось легенде "сине-гранатовых" Роналдиньо.

Не пропустите: Месси в текущем розыгрыше Примеры забил больше голов, чем все игроки "Леганеса" вместе взятые. | http://soccernews.ru

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