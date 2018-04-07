Месси - первый за 11 лет игрок, забивший в одном сезоне Примеры шесть голов со штрафных

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол со штрафного в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

Таким образом, как сообщает Opta, 30-летний аргентинец стал первым за 11 лет игроком, забившим шесть голов со штрафных в течение одного розыгрыша Примеры.

Отметим, что в сезоне 2006/07 аналогичное достижение покорилось легенде "сине-гранатовых" Роналдиньо.

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