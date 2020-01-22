Месси, Пике и Бускетс пропустят матч Кубка Испании против "Ибицы"

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Месси, Пике и Бускетс пропустят матч Кубка Испании против "Ибицы"

Тренерский штаб "Барселоны" огласил состав футболистов, которые отправятся на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Ибицы".

Отметим, что в список игроков не вошли защитник Жерар Пике, полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси. Также травмирован форвард Луис Суарес.

Вратари: тер Штеген, Нето;

Защитники: Семеду, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Чуми;

Полузащитники: Ракитич, Артур, Серхи Роберто, де Йонг, Видаль, Пуч;

Нападающие: Гризманн, Перес, Руис, Фати.

Встреча состоится в сегодня, 22 января, и начнется в 21:00 мск.

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