Месси планирует вернуться в "Барселону"

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Месси планирует вернуться в "Барселону"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси признался, что собирается рано или поздно снова стать частью "Барселоны".

"Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в "Барсу", потому что это мой дом, и я буду жить в Каталонии. Если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, то с удовольствием вернусь", - цитирует аргентинца Marca.

Звёздный нападающий покинул "блауграну" в августе этого года в связи с истечением срока контракта. Клуб не смог продлить с ним соглашение из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

До этого Месси провёл в "Барсе" всю карьеру, сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и завоевал 35 трофеев.

Не пропустите: Месси высказался о назначении Хави на пост тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru
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