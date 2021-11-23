Месси планирует вернуться в "Барселону"
Форвард ПСЖ Лионель Месси признался, что собирается рано или поздно снова стать частью "Барселоны".
"Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в "Барсу", потому что это мой дом, и я буду жить в Каталонии. Если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, то с удовольствием вернусь", - цитирует аргентинца Marca.
Звёздный нападающий покинул "блауграну" в августе этого года в связи с истечением срока контракта. Клуб не смог продлить с ним соглашение из-за потолка зарплат в Ла Лиге.
До этого Месси провёл в "Барсе" всю карьеру, сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и завоевал 35 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14