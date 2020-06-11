Месси по игровым качествам в два раза превосходит Роналду

Опубликованы результаты исследования игровых качеств нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Анализом игры звёздных футболистов занимались голландская информационная компания SciSports и бельгийский Университет Левена.

Так, по ценности действий на основе оценки возможностей аргентинец превосходит португальца в два раза.

Исследование показало, что Месси совершает больше действий с мячом, создаёт больше моментов, а также оказывает большее влияние на результат матча, чем Роналду.

Коэффициент капитана "Барсы" - 1,21, игрока "Ювентуса" - 0,61.

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