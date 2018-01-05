Месси по одному из пунктов в контракте может бесплатно покинуть "Барселону"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может бесплатно уйти из клуба.

Как сообщает Marca, в новом контракте аргентинца с клубом есть интересный пункт. Если из-за политической ситуации в Каталонии "Барселону" исключат из Примеры и клуб не примут в чемпионатах Англии, Германии или Франции, то Месси покинет "сине-гранатовых" в качестве свободного агента.

Напомним, что по новому соглашению клаусула Месси составляет 700 миллионов евро.

Читайте также: Месси намерен отговорить Неймара от возможного перехода в "Реал". | http://soccernews.ru