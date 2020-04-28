Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века
ProFootballDB на основе системы вычисления ELO составил рейтинг лучших игроков 21-го века. Первым в списке оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси, набравший 100 очков.
На втором месте оказался форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого также рейтинг 100.
Месси был поставлен первым так как у него выше показатель по голам и передачам - 697 голов и 273 голевых передач в 857 играх, у Роналду - 725 голов и 177 передач в 1000 матчах.
Место в рейтинге определялось по количеству голов, передач, уровню соперника и конкуренции.
Полный список:
1. Лионель Месси (рейтинг - 100).
2. Криштиану Роналду (100).
3. Тьерри Анри (98).
4. Луис Суарес (97).
5. Златан Ибрагимович (97).
6. Гарри Кейн (97).
7. Мохамед Салах (97).
8. Неймар (96).
9. Роберт Левандовский (96).
10. Радамель Фалькао (95).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14