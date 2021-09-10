Месси побил ещё один рекорд

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Месси побил ещё один рекорд

Фото твиттер КОНМЕБОЛ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом по числу голов в южноамериканском отборе ЧМ.

Благодаря хет-трику в матче с Боливией (3:0) звёздный форвард достиг отметки в 26 забитых мячей в рамках указанного турнира.

Месси превзошёл достижение уругвайца Луиса Суареса, который отличился 25 раз в квалификации к мундиалям.

Ранее аргентинский нападающий побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную.

Не пропустите: Месси рассказал о своих эмоциях после победы на Кубке Америки. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, в отличии от меня замшавелого бревна )))))))))))))

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