Месси побил очередной рекорд "Барселоны"

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Месси побил очередной рекорд "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принимает участие в игре 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано".

Как сообщает твиттер "Барсы", 33-летний аргентинец установил рекорд клуба по количеству матчей в Кубке Испании. Он проводит 76-ю игру и и обошел по этому показателю Жозепа Самитьера (75).

Отметим, что на счету Иньесты было 73 матча в кубке, Висенте Пьера провел 71 игру, Хави - 70.

В этом сезоне на счету Месси 14 голов и 4 ассиста в 22 матчах.

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